The Tale of Bistun ist jetzt erhältlich XBU MrHyde am Do, 14.07.2022, 12:30 Uhr

Seit gestern ist The Tale of Bistun auch für Xbox Konsolen digital erhältlich. Was ihr für 14,99 Euro erwarten dürft, wird im folgenden Release Trailer kurz vorgestellt. Das Action-Adventure von Black Cube Games verbindet übersinnliche Erlebnisse und Kämpfe gegen diverse Gegner zu einer Entdeckungsreise innerhalb einer großen Spielwelt.

Quelle: Black Cube Games