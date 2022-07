The Tale of Bistun kann vorbestellt werden XBU TNT2808 am Mi, 06.07.2022, 18:00 Uhr

Shut up and take my money - könntet ihr jetzt zu den Entwicklern von The Tale of Bistun sagen, denn das Spiel kann ab sofort vorbestellt werden. Die Entwickler sind übrigens Black Cube Games, das Studio wurde im Iran gegründet und der Publisher ist polnisch, hört auf den Namen IMGN.PRO.

Der Titel wurde von dem persischen tragisch-romantischen Gedicht "Khosrow und Shirin" des 12. Jahrhundert inspiriert. Ihr taucht in die persische Literatur und Folklore ein, erkundet wundervolle Landschaften und erlebt ein aufregendes Gameplay.

The Tale of Bistun erscheint am 13. Juli für PC, Xbox One und Xbox Series X/S.

Quelle: IMGN.PRO