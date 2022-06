Action-Adventure The Tale of Bistun erscheint im Juli für PC und Xbox XBU TNT2808 am Do, 16.06.2022, 15:00 Uhr

Am 13. Juli erwartet euch auf dem PC und Xbox-Konsolen ein storyreiches Action-Adventures namens The Tale of Bistun, das von dem persischen tragisch-romantischen Gedicht "Khosrow und Shirin" des 12. Jahrhundert inspiriert wurde.

Taucht ein in die persische Literatur und Folklore, erkundet wundervolle Landschaften und erlebt ein aufregendes Gameplay. Nutzt kraftvolle Nahkampfangriffe, um im schnellen Kampfsystem die Oberhand zu behalten und der Welt zu zeigen, dass ihr kein einfacher Steinmetz sondern eine Macht seid, mit der man rechnen muss.

Quelle: IMGN.PRO