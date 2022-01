The Elder Scrolls VI ist weiterhin in Vorproduktion XBU ringdrossel am Di, 25.01.2022, 08:45 Uhr

Die Fans der Reihe müssen sich wohl noch stark in Geduld üben, bis sie den nächsten Teil mit The Elder Scrolls VI in den Händen halten. Das LinkedIn Profil von Bethesda Mitarbeiterin Fanny Manset, zeigt eindeutig an, dass sich das Spiel noch in Vorproduktion befindet.

Bis wir tatsächlich Elder Scrolls VI in den Händen halten, werden wahrscheinlich noch zahlreiche neue Versionen von Skyrim erscheinen.

Quelle: LinkedIn