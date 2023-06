The Elder Scrolls VI ist noch mindestens 5 Jahre entfernt

Im Zuge der FTC-Anhörung kommt es zur Veröffentlichung weiterer Details zu kommenden Spieletiteln. Einer darunter ist The Elder Scrolls VI. Das Rollenspiel wurde schon vor 5 Jahren angekündigt. Laut Phil Spencer, Head of Xbox, wird es allerdings noch mindestens weitere 5 Jahre dauern, bis das Spiel auf den Markt kommen wird.

Asked about Elder Scrolls VI platforms: "It’s so far out it’s hard to understand what the platforms will even be…" ... "We’re talking about a game that’s five-plus years away"



Spencer fuzzy on whether he previously made a public statement saying it'd be Xbox-only