The Chant zeigt seine düstere Seite XBU MrHyde am Mo, 22.08.2022, 13:45 Uhr

Prime Matter und Brass Token haben einen neuen Trailer veröffentlicht, der die dunklen Seiten des Kultismus und einen Einblick in den spirituellen Nahkampf von The Chant vorstellt. Das 3rd-Person-Singleplayer-Horror-Action-Adventure erscheint am 3. November für Xbox Series X/S, PS5 und PC.

Quelle: Primer Matter