The Chant ist ab sofort verfügbar XBU MrHyde am Do, 03.11.2022, 10:30 Uhr

Brass Token und Prime Matter veröffentlichen den Launch Trailer zu The Chant. Das Einzelspieler-Horror-Action-Adventure ist ab sofort für Xbox Series X/S, PS5 und PC erhältlich und wird Gemüter mit einer lebhaften psychedelischen Stimmung und übernatürlicher Atmosphäre erhellen.



Für Jess ist es an der Zeit, ihre Sachen zu packen, ins Boot zu steigen und zu einer abgelegenen Insel zu fahren, um ihren Geist spirituell zu erweitern. Die Küste des pazifischen Nordwestens ist zu dieser Jahreszeit wunderschön. Sie ist auf der Suche nach Erleuchtung, aber die Dinge nehmen eine unerwartete und erschreckende Wendung. Sie muss sich entscheiden: Kämpfen oder fliehen? Kann Jess den sich entfaltenden Horror überleben, das Chaos umkehren und ihren inneren Frieden finden?



The Chant ist ein kosmisches Horror-Action-Adventure-Spiel. Mit einer Mischung aus Survival-Action-Gameplay und charakter- und geschichtenbasierter Erzählung müssen die Spieler die dunklen Geheimnisse der Vergangenheit der Insel aufdecken. Geist, Körper und Seele stehen im Mittelpunkt von The Chant, und das Gleichgewicht dieser Werte ist der Schlüssel zum Überleben und zum Fortschritt.



Eine farbenfrohe, psychedelische Landschaft umgibt die Spieler, die in die Rolle von Jess schlüpfen. Um in der einzigartigen und übernatürlichen Umgebung von The Chant voranzukommen, müssen sie ihre Gegner sorgfältig auswählen und mit spirituellen Fähigkeiten und Waffen ums Überleben kämpfen.



Ein spirituelles Kampfsystem

Das spirituelle Kampfsystem erlaubt es den Spielern Gegenstände zu sammeln und herzustellen, um Waffen wie Salbeistöcke und ätherische Öle herzustellen. Der Umgang mit den Ressourcen ist der Schlüssel zum Überleben. Soll man das Risiko im Nahkampf eingehen - oder in Panik fliehen? Wenn die Vorräte knapp werden oder man in der Unterzahl ist, ist Flucht manchmal die bessere Entscheidung. Spieler sollten nur nicht zulassen, dass die parasitären Kreaturen auf der Insel ihre negativen Gefühle ausnutzen - sonst werden sie noch stärker.



Der Soundtrack von The Chant wurde von dem renommierten Komponisten Paul Ruskay komponiert, der mit seinem 70er-Jahre-Horror-Folklore-Sound das übernatürliche Erlebnis perfekt unterstreicht und dem Spiel eine reichhaltige Klanglandschaft verleiht.



"Wir freuen uns sehr, unser erstes Spiel zu veröffentlichen, und wir hoffen, dass andere die Sorgfalt und Neugierde genießen, die unser Team in das Spiel gesteckt hat", so Mike Skupa, Creative Director von The Chant.

Quelle: Primer Matter