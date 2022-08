The Chant stellt euch die Schauspieler vor XBU MrHyde am Fr, 12.08.2022, 13:00 Uhr

Ein neuer Kurzfilm klärt über die Tiefe und die Psychologie der bunten wie verdrehten Charaktere von The Chant auf. Der Film zeigt die Geschichte der Protagonisten und was jeden von ihnen zum Prismic Spiritual Retreat auf der abgelegenen Glory Island gebracht hat. Wir erfahren, wie ihr Verstand funktioniert und lernen die tiefe Dunkelheit in jedem von ihnen kennen und verfolgen so die Anfänge der schrecklichen Reise. Zum ersten Mal verraten die Darsteller hinter den Figuren wie es war, ihre Charaktere für das Horror-Action-Adventure The Chant zum Leben zu erwecken.

Weitere Infos dazu:



Wir beginnen mit unserer Hauptfigur: Jessica Briar, gespielt von Siobhan Williams, wird von ihrer Freundin Kim Mallari (gespielt von Kira Clavell) gebeten, zu einem spirituellen Rückzug auf die abgelegene Glory Island zu kommen. Jess ist froh, ein paar Tage aus der Stadt und ihrem stressigen Leben und ihrer Karriere herauszukommen. Warum denn auch nicht? Sie hält sich für jemanden, der bereit ist, neue Dinge auszuprobieren, und ist auch bereit, ein traumatisches Ereignis aus ihrer gemeinsamen Jugendzeit mit Kim zu verarbeiten. Was sie nicht weiß, ist, dass sie zu einer neuen Denkweise gezwungen sein wird, um die Schrecken zu überleben.



Was auf Glory Island geschieht...

Kim hat sich auf den Retreat gefreut, seit sie Tyler Anton (Schauspieler Adam Millard) zum ersten Mal in einem seiner Seminare darüber sprechen hörte. Seit sie Tylers Schülerin ist, fühlt sie sich lebendiger denn je. Sie ist sehr dankbar, dass Tyler ihr erlaubt und sie sogar ermutigt hat, Jess einzuladen, aber ist Tyler wirklich der heilende, kraftvolle und spirituelle Führer, für den er sich ausgibt?



Er hat die Insel von seiner problembelasteten Mutter geerbt und ist nun bereit, eine kleine Gruppe von Anhängern zu einer transformativen Reise in die prismatische Wissenschaft einzuladen. Eindeutig das Zeichen, auf das er gewartet hat. Es ist an der Zeit, der Welt und vielleicht sogar dem Kosmos seinen Stempel aufzudrücken.



Hannah Wilson, gespielt von Emily Tennant, ist ganz aufgeregt bei dem Gedanken, die Exerzitien-Teilnehmer zu begrüßen. Sie hat die letzten Monate als Tylers rechte Hand verbracht; nie zuvor hat sie ein solches Gefühl der Zugehörigkeit erlebt.



Maya Kalani (gesprochen von Nicole Anthony) ist auf der Insel, weil sie glaubt, dass diese Exerzitien ihr erster Schritt sind, sich ihren Narben aus der Vergangenheit zu stellen und wahre Heilung zu finden. Auf ihrer Wanderung begegnete sie Tyler, dessen scharfes Auge ihren Schmerz erkannte und sie mit Leichtigkeit in die Exerzitien einführte. Sie verkörpert einen besonderen Geist und eine besondere Energie.



Seit der Begegnung mit Tyler hat Sonny Sonti (Praneet Akilla) beschlossen, seine Energie (und einen Teil des Familienvermögens) für seine Vision einzusetzen, die prismatische Wissenschaft zu fördern und eine Bewegung zu schaffen. Dies ist seine Chance, einen größeren Sinn zu finden und ein Muster aus gebrochenen Versprechen und Selbstzerstörung hinter sich zu lassen.



Die Quintessenz: Faszinierende Charaktere und jede Menge Gründe beim Abenteuer auf Glory Island dabei zu sein! Die Spieler erwartet eine spannende Reise, welche die Stärken und Schwächen eines jeden Teilnehmers der spirituellen Exerzitien offenbart.

Quelle: Primer Matter