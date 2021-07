Technische Preview von Halo Infinite im Video XBU TNT2808 am Do, 29.07.2021, 16:15 Uhr

Heute geht es für eingeladene Halo Insider los - ihr könnt die ersten Schritte im Multiplayer von Halo Infinite wagen, der Free-to-Play Ende des Jahres erscheinen wird. Habt ihr keines der goldenen Tickets bekommen oder wollt vorab wissen, was euch erwartet, hat der offizielle YouTube-Kanal genau das, was ihr sucht.

Gestern Abend um 23 Uhr haben sich die Verantwortlichen gute 90 Minuten Zeit genommen und erste vollständige Matches gegen Bots gezeigt. Auch auf die Anpassungsmöglichkeiten gehen sie im Video ein.

Besonders cool: Das erste Match im Stream ist auf einer Xbox One aufgezeichnet worden - so könnt ihr euch ein Bild davon machen, welche Figur der neuste Halo-Ableger auf der Last Gen-Konsole macht.

Übrigens: Die ersten Flights finden an diesem Wochenende statt - sie fangen genauer gesagt sogar heute an. Eine ganz genaue Uhrzeit gibt es nicht, von offizieller Seite heißt es aber "irgendwann nach 21 Uhr". Habt ihr eine Einladung bekommen, wünschen wir euch viel Spaß bei den Flights - und ansonsten mit dem Stream:

Quelle: 343 Industries