Tandem: A Tale of Shadows wird im Oktober Albträume entfesseln

Endlich haben wir einen Termin für Tandem: A Tale of Shadows: die gefährlichen Nachforschungen von Emma und dem Teddy Fenton beginnen ab dem 21. Oktober auf dem PC und Konsolen, mit dabei die Xbox One.

Der aktuelle Trailer legt den Fokus auf das Gameplay der Protagonisten Emma und Fenton und bietet einen Einblick in die trügerischen Bedrohungen, die auf die beiden warten, während sie versuchen, hinter das Geheimnis von Thomas Kanes Verschwinden zu kommen.

Das Video, das gestern zum ersten Mal bei IGNs Präsentation "Gamescom: Awesome Indies" gezeigt wurde, zeigt darüber hinaus mehr von Tandems atemberaubender Grafik und den von Jules Verne, Arthur Conan Doyle und Tim Burton inspirierten Dimensionen voller Licht und Schatten, in denen sich Fans schon bald verlieren dürfen.



In Tandem: A Tale of Shadows können Spieler zwischen Emmas Top-down-Ansicht und Fentons horizontaler Side-Scroller-Ansicht hin und her wechseln und sich Emmas Laterne bedienen, um Schatten zu werfen, die der Teddybär überqueren kann. Im Gegenzug kann der Teddy Schalter aktivieren, die außerhalb von Emmas Sichtfelds liegen.



Jedes Kapitel des Spiels führt neue Mechanismen ein, die die Spieler meistern müssen, wenn sie die Hoffnung hegen, die fürchterlichen Monstrositäten zu besiegen, die auf sie warten. Je tiefer sich die Spieler in die fünf seltsamen Welten von Tandem wagen, desto mehr Hinweise und Antworten werden sie auf das Verschwinden der Kane-Familie finden und Licht auf die unerschrockenen Helden des Spiels werfen.



Tandem: A Tale of Shadows – Features



Atemberaubende Grafik

Entdecke ein verspieltes und zugleich furchterregendes Universum, das von Jules Verne, Arthur Conan Doyle, Tim Burton und der viktorianischen Architektur inspiriert ist.



Clevere Rätsel

Überwinde über vierzig Puzzles und Hindernisse, um dem Geheimnis hinter Thomas Kanes Verschwinden auf die Spur zu kommen.



Duales Gameplay

Wechsle zwischen Emmas und Fentons Perspektive. Beleuchte die Szene und wirf Schatten in Emmas Top-down-Ansicht. Geh in Fentons Sidescroller-Ansicht über die von Emmas Laterne geworfenen Schatten.



Kämpfe mit Köpfchen

Spieler werden es in jeder Dimension mit mechanischen, spielzeugähnlichen Gegnern und Bossen zu tun bekommen. Da in Emmas Strategie für Angriffe kein Platz ist, werden die Spieler nur mit Köpfchen weiterkommen.



Storybetontes Abenteuer

Spieler können in diesem Spiel viele unterhaltsame, kreative und kunstvolle Filmsequenzen entdecken. Besonders clevere Spieler werden verborgene Räume mit Hinweisen finden, durch die sie mehr über das Verschwinden von Thomas Kane erfahren.



Abwechslungsreiche Mechaniken

Verschiebe Objekte, um Schatten zu erzeugen. Nutze Alarme und Fallen zu deinem Vorteil. Tandem enthält verschiedene interaktive Elemente, mit denen die Spieler experimentieren können.



Tandem: A Tale of Shadows wird am 21. Oktober für PC, Switch, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.

Quelle: Hatinh Interactive