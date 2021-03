Tandem: A Tale of Shadows soll 2021 erscheinen XBU MrHyde am Di, 16.03.2021, 14:15 Uhr

Im Laufe des aktuellen Jahres soll mit Tandem: A Tale of Shadows ein neuer Puzzle-Plattformer mit Action- und Adventure-Elementen erscheinen. Der Titel von Entwickler Monochrome und Publisher Hatinh Interactive soll für PC, Switch, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden. Infos zum Spiel:



Thomas, der einzige Sohn der Kanes, einem berühmten Magierpaar aus dem London des späten 19. Jahrhunderts, ist verschwunden. Emma – ein dickköpfiges junges Mädchen und leidenschaftlicher Fan ihrer Vorführungen – ist fest davon überzeugt, dass sie ihn finden muss. Und so beschließt sie, die Ermittlungen in die eigene Hand zu nehmen. Auf dem Weg zum Anwesen der Kanes lernt sie Thomas’ mysteriösen Teddybären Fenton kennen, der magische Kräfte besitzt. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach Thomas. Die Hindernisse, auf die sie bei ihrem Abenteuer stoßen, werden sie nur als Team bewältigen können.



In Tandem: A Tale of Shadows stellen sich Fans und Veteranen des Genres „Puzzle-Plattformer“ Dutzenden von Rätseln in fünf wunderschönen, viktorianisch inspirierten Welten. Spieler werden dabei zwischen Emmas Top-down-Ansicht und Fentons horizontaler Side-Scroller-Ansicht hin und her wechseln und sich Emmas Laterne bedienen, um Schatten zu werfen, die der Teddybär überqueren kann. Clevere und innovative Spielmechaniken kommen zum Einsatz, während das Duo von einer Welt in nächster reist.



Während Emma und Fenton intelligente Hindernisse meistern, bedrohliches mechanisches Spielzeug überlisten oder Hinweise zu Thomas’ Verschwinden entdecken, erfahren die Spieler mehr und mehr über die Beziehung zwischen dem Mädchen und dem Teddybären Fenton und das Schicksal seines Besitzers Thomas.



„Mit Tandem verfolgen wir das ehrgeizige Ziel, das Genre der Puzzle-Plattformer durch eine fesselnde Geschichte, atemberaubende Inhalte und zum Nachdenken anregendes Gameplay weiterzuentwickeln“, erklärt JB Grasset, CEO und Mitgründer von Monochrome Paris. „Wir können es kaum erwarten, die Spieler dieses Jahr mit dem fantasiereichen, mysteriösen Universum, das wir mit viel Liebe erschaffen haben, in den Bann zu ziehen.“



„Die Grafik und die Ästhetik von Tandem beeindrucken uns immer wieder aufs Neue, und wir sind von der Einzigartigkeit des dualen Gameplays voll überzeugt“, so Philippe DAO, der CEO und Mitgründer von Hatinh Interactive, die das Spiel im Laufe des Jahres veröffentlichen werden.

Quelle: Hatinh Interactive