Trailer stellt Charaktere aus Tandem: A Tale of Shadows vor
Do, 17.06.2021, 12:15 Uhr

In Tandem: A Tale of Shadows schlüpft ihr noch in diesem Jahr, unter anderem auf der Xbox One, in die Haut der intelligenten und willensstarken Mädchens Emma und eines exzentrischen, anthropomorphen Teddybären namens Fenton. Sie untersuchen das Verschwinden von Thomas Kane, des einzigen Sohnes einer berühmten Familie von Illusionisten.

In einem neuen Trailer werden die beiden steuerbaren Charaktere näher beleuchtet. Auch wenn Emma manchmal etwas verwöhnt wirkt, ist sie sehr eigenständig. Trotz ihres niedrigen Alters steckt sie Unbekanntes gut weg und lernt aus Fehlern der Vergangenheit. Fenton scheint im Vergleich geradezu träge, ergänzt das scheinbar unbezwingbare Mädchen aber immer genau dann, wenn die Hoffnung zu weichen droht.

Fenton beobachtet von seiner Wand aus, was Emma macht. Steckt sie in ihrer Dimension fest, kann er auf Knopfdruck eingreifen. So kann er zum Beispiel durch eine Tür schlüpfen, nachdem Emma einen tragenden Schatten erschaffen hat, auf dem er laufen kann. Vorher muss Emma aber erst herausfinden, was sie nutzen kann, um den Schatten zu erschaffen - in jedem Raum der Villa von Neuem. Neben Rätseln müsst ihr als Duo auch Gegner und Bosse mit Emma bekämpfen. Auch hier hilft Fenton, indem er Gegner abwehrt oder ablenkt.

Schaut euch doch mal den Trailer zu Tandem: A Tale of Shadows an, dann wird sicher etwas klarer, was wir euch in der News vermitteln wollen - und was euch dann auf der Xbox One erwarten wird.

Quelle: Hatinh Interactive