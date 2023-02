Tales of Symphonia Remastered Launch-Trailer

Seit einigen Tagen ist Tales of Symphonia Remastered für Xbox Konsolen erhältlich, hier reichen wir noch den offiziellen Tales of Symphonia Remastered und weitere Infos für euch nach:



TALES OF SYMPHONIA REMASTERED bringt den Klassiker nach fast 20 Jahren mit überarbeiteter HD-Grafik, einem verbesserten Gameplay und neuen Features auf die aktuellen Konsolen-Generationen.



Spieler*innen stehen an der Seite von Lloyd Irving und seinen Freund*innen, um die Welten Sylvarant und Tethe’alla zu retten, die ein verhängnisvolles Schicksal verbindet: Erneuert sich die eine, wird die andere zerstört. Ab heute können Spielende diese Geschichte sowie die von Mangaka Kosuke Fujishima erstellten Cutscenes im Anime-Stil, der bereits an vorherigen Tales of- Geschichten gearbeitet hat, (erneut) erleben.



Die Kämpfe in TALES OF SYMPHONIA REMASTERED können entweder alleine oder mit bis zu vier Spieler*innen bestritten werden. Im Spiel können verschiedene Kampfstile und -strategien genutzt werden, darunter eine große Bandbreite an Skills & Magie, die frei miteinander kombiniert werden können, aber auch die optisch eindrucksvollen mystischen Artes oder die Unisono-Attacke, die bei korrekter Ausführung eine mächtige Attackenserie freisetzt.

Quelle: Bandai Namco Entertainment Inc.