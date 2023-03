Tales of Symphonia Remastered: Entwickler bessern nach XBU ringdrossel am Mi, 01.03.2023, 10:15 Uhr

Da die Tales of Symphonia Remastered-Version an verschiedenen Problemen wie fehlenden Texturen, Abstürzen und langen Ladezeiten leidet, arbeiten die Entwickler von Bandai Namco an weiteren Patches. Viele Fans ärgern sich zudem darüber, dass die Gamecube-Version damals 60 fps geschafft hat, während die aktuellen Konsolenversionen der Remastered-Fassung nur 30 fps erlangen.

Quelle: BandaiNamco / twitter