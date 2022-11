Tales of Symphonia Remastered hat einen Releasetermin XBU ringdrossel am Do, 10.11.2022, 09:45 Uhr

Der JRPG Klassiker bekommt mit Tales of Symphonia Remastered ein neues Release. Wie Bandai Namco nun bekannt gibt, wird das Rollenspiel am 17. Februar 2023 veröffentlicht. Passend dazu haben wir euch den Release Date Trailer in die News gepackt.

Quelle: BandaiNamco