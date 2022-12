Story-Trailer zu Tales of Symphonia Remastered XBU MrHyde am Mo, 05.12.2022, 14:45 Uhr

Bandai Namco Europe veröffentlichte kürzlich einen neuen Story-Trailer zu TALES OF SYMPHONIA REMASTERED, der Einblicke in die Geschichte des Titels gibt. Das Spiel wird am 17. Februar 2023 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen und mit PlayStation 5 und Xbox Series X|S kompatibel sein.

Quelle: BandaiNamco