Streets of Rage 4 erhält neue Charaktere

Mit dem DLC "Mr. X Nightmare" bekommt das Prügelspiel Streets of Rage 4 neue Helden spendiert. Der DLC fügt dem Spiel auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch drei neue spielbare Charaktere und einen speziellen Survival-Spielmodus hinzu und erscheint im Laufe des Jahres.



Parallel zum DLC gibt es auf allen Plattformen ein separates, kostenloses Update mit zusätzlichen Inhalten. Gleichzeitig wird bekannt gegeben, dass Streets of Rage 4 plattformübergreifend mehr als 2,5 Millionen Mal heruntergeladen wurde.



Der heutige Ankündigungstrailer zeigt die Offizierin Estel Aguirre, eine der drei in Mr. X Nightmare enthaltenen spielbaren Charaktere, wie sie zum ersten Mal ihren normalen Dienst hinter sich lässt, um sich mit den Helden von Streets of Rage 4 zu verbünden. Estel, die früher im Spiel als einschüchternde Boss-Gegnerin auftrat, fügt mit ihren mächtigen Schlägen und Schleuderkicks jedem ernsthaften Schaden zu, der dumm genug ist, sich ihr in den Weg zu stellen. Im Trailer gibt es aber nicht nur Estel in Action, sondern auch einen Hinweis auf die beiden anderen Charaktere des DLCs, die noch enthüllt werden:

