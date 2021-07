Mr. X Nigthmare-DLC erscheint bald für Streets of Rage 4 XBU TNT2808 am Sa, 03.07.2021, 11:45 Uhr

Ihr sucht nach neuen Herausforderungen in Streets of Rage 4? Dann solltet ihr euch den DLC Mr. X Nightmare nicht entgehen lassen. Der erscheint am 15. Juli für 7,99 € unter anderem auf der Xbox One.

Enthalten ist unter anderem ein neuer Survival-Modus. Ihr stellt euch hier endlosen Angriffswellen und verdient Belohnungen, wenn ihr lange überleben könnt. In Zufällig ist eben alles zufällig, bei der Variation Wöchentlich spielt ihr eine festgelegte Reihenfolge an Begegnungen.

Nach jedem Level locken zwei zufällige Belohnungen, aus denen ihr eine auswählen könnt. Kombiniert einzelne Belohnungen um einzigartige, starke Kämpfer zu erschaffen. Ihr schaltet aber auch neue Moves für euere Kämpfer frei, die ihr in allen Modi einsetzen könnt.

Außerdem enthalten: Estel Aguirre als spielbarer Charakter, spielbare Versionen von Max Thunder und Shiva und neue groovige Musik von Tee Lopes (Sonic Mania, League of Legends).

Ebenfalls am 15. Juni erscheint auch ein kostenloses Update, in dem alle Spieler ein tiefgreifendes Trainingssystem, Farbgebungsoptionen, der irre Mania+-Schwierigkeitsgrad und Verbesserungen sowie Balancing-Optimierungen erwarten.

Quelle: Dotemu