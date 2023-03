Neues Update für Streets of Rage 4 verfügbar XBU MrHyde am Mi, 15.03.2023, 19:00 Uhr

Publisher und Co-Entwickler Dotemu und die Co-Entwicklungsteams von Lizardcube und Guard Crush Games haben ein neues Content-Update für Streets of Rage 4 veröffentlicht, das das Preisgekrönte Revival der ikonischen Prügelserie auf PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC via Steam, Good Old Games und im Windows Store um mehr als 300 Verbesserungen erweitert.



Der Trailer gibt einen ersten Einblick in das Update und zeigt eine Reihe herausragender, neuer kooperativer Moves, mit denen Spielerinnen und Spieler ihr Combo-Teamwork auf ein ganz neues Level heben können. Der brandneue anpassbare Überlebensmodus wird ebenfalls gezeigt - Er ermöglicht die volle Kontrolle über den Survival-Spaß, der letztes Jahr als Teil des Mr. X Nightmare DLCs eingeführt wurde.

Quelle: DotEmu