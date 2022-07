Startet die Fete - in The Jackbox Party Starter XBU TNT2808 am Fr, 01.07.2022, 12:00 Uhr

Am Wochenende mal richtig abfeiern? Das könnt ihr jetzt von der Couch aus, denn ab sofort ist The Jackbox Party Starter für PC und alle Konsolen, auch die Xbox One und Xbox Series X/S, erhältlich. Der Titel bestehet aus drei absoluten Jackbox-Klassikern, Quiplash 3, Tee K.O. und Trivia Murder Party, jedes der drei enthaltenen Spiele ist vollständig in Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch sowie in Englisch lokalisiert.

Jackbox Games hat außerdem jeden dieser Titel mit neuen Features wie Inhaltsfilterung, Untertitel und Moderatoren-Optionen aktualisiert. Sogar einige der neuesten Einstellungen wie das Scannen von QR-Codes, um einer Sitzung beizutreten, und die Möglichkeit, Teilnehmer aus einem Spiel zu werfen, sind enthalten.

Der Jackbox Party Starter ist damit nicht nur das perfekte Paket für Newcomer, sondern auch für alle, die sich bislang aufgrund der Sprachbarriere nicht an die Jackbox Games herangetraut haben. Jackbox-Veteranen dürften sich zudem darüber freuen, dass sich für die deutsche Übersetzung des Party Starters die toneworx studios aus Hamburg verantwortlich zeigen – das gleiche Studio also, welches bereits an den deutschen Fassungen von You Don’t Know Jack beteiligt war.

The Jackbox Party Starter hält die folgenden Klassiker bereit:

Quiplash 3 : Quiplash 3 bietet die klassische Quiplash-Erfahrung mit einer völlig neuen Finalrunde! Jeder Spieler beantwortet eine Reihe von Fragen, ehe es in ein Kopf-an-Kopf-Rätsel-Duell geht! Erstmals erschienen in The Jackbox Party Pack 7 | Für 3 bis 8 Spieler*innen

: Quiplash 3 bietet die klassische Quiplash-Erfahrung mit einer völlig neuen Finalrunde! Jeder Spieler beantwortet eine Reihe von Fragen, ehe es in ein Kopf-an-Kopf-Rätsel-Duell geht! Erstmals erschienen in The Jackbox Party Pack 7 | Für 3 bis 8 Spieler*innen Tee K.O. : Willkommen auf der mysteriösen T-Shirt-Insel, wo Spieler an einem uralten und tödlichen Kampfturnier teilnehmen – nur kämpfen sie dabei nicht mit den Fäusten. Stattdessen treten sie in einem Turnier der, nun ja…, T-Shirts gegeneinander an. Erstmals erschienen in The Jackbox Party Pack 3 | Für 3 bis 8 Spieler*innen

: Willkommen auf der mysteriösen T-Shirt-Insel, wo Spieler an einem uralten und tödlichen Kampfturnier teilnehmen – nur kämpfen sie dabei nicht mit den Fäusten. Stattdessen treten sie in einem Turnier der, nun ja…, T-Shirts gegeneinander an. Erstmals erschienen in The Jackbox Party Pack 3 | Für 3 bis 8 Spieler*innen Trivia Murder Party 2: Der Spielshow-begeisterte Serienmörder aus Trivia Murder Party ist zurück – und er hat noch mehr Quizfragen und heimtückische neue Minispielen in petto. Werden die Gäste die Nacht im Murder Hotel überleben? Wer geht siegreich hervor? Wer wird verraten? Wann hat das letzte Mal jemand diese Zimmer geputzt? Trivia Murder Party 2 ist größer, witziger und verrückter als je zuvor. Erstmals erschienen in The Jackbox Party Pack 6 | Für 1 bis 8 Spieler*innen

Beim Jackbox Party Starter kommen wie bei allen Spielen der Jackbox-Party-Pack-Serie Handys, Tablets und Computer als Controller zum Einsatz. Die Einrichtung ist simpel: Spieler*innen besuchen auf dem Gerät ihrer Wahl die URL Jackbox.tv und geben den entsprechenden Raumcode ein, um einer Session beizutreten. Bei manchen Spielen können sogar mehr als 10.000 zusätzliche Zuschauer teilnehmen, um deren Ausgang zu beeinflussen.

The Jackbox Party Starter ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch sowie PC, Mac und Linux über Steam und den Epic Games Store mit deutscher, französischer, italienischer und spanischer Lokalisierung zum Preis von 19,99 Euro erhältlich. Im Jackbox-Shop und auf Steam gibt es den Jackbox Party Starter diese Woche mit zusätzlichen 10% Rabatt.

Quelle: Jackbox Games