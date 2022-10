So sieht das Gameplay in Tiny Troopers: Global Ops aus XBU MrHyde am Do, 06.10.2022, 16:50 Uhr

Die kleinen Soldaten kehren auf diversen Plattformen zurück. Tiny Troopers: Global Ops wird für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Einen Termin gibt es zwar noch nicht, aber einige Informationen und einen neuen Gameplay-Trailer:



Tiny Troopers: Global Ops stellt die Rückkehr des millionenfach verkauften "Tiny Troopers"-Franchise, einem rasanten Arcade-Twin-Stick-Shooter dar, bei dem Spieler eine Elitetruppe von kampferprobten Spezialisten auf Missionen entsenden, um Horden von Feinden aus allen Ecken der Welt zu eliminieren! Die Troopers erhalten nun ihre größte Mission und bringen Spieler in der neuen Demo sowie bei der Veröffentlichung des Titels für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch in einem rasanten, actionreichen Cross-Play-Erlebnis zusammen.



Tiny Troopers: Global Ops liefert jene explosive mundgerechte Action, die Fans des Franchise lieben, aber dieses Mal gibt es zahlreiche neue Features und eine Kampagne mit über 50 Missionen an den verschiedensten Orten der Welt. Im Kampf kann ein tödliches Waffenarsenal mit Maschinenpistolen, Flammen- und Raketenwerfern gegen die härtesten Gegner eingesetzt werden. Oder, die Spieler stürzen sich in Fahrzeugkämpfe. Sie können sich allein der Herausforderung stellen, oder sich bei Couch- und Online-Koops mit ihren Freunden auf einem beliebigen Format verbünden, um die Ranglisten von Tiny Troopers: Global Ops zu erklimmen.



“Bei Wired Productions lieben wir Tiny Troopers so sehr, dass wir die IP übernommen haben und uns daran gewagt haben, ein vollständiges Reboot dieses Twin-Stick-Shooters zu entwickeln”, sagt Leo Zullo, Geschäftsführer von Wired Productions. “Wir haben langfristige Pläne für diese kleinen Soldaten und das ist erst die erste Mission. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie Spieler mit unterschiedlichen Systemen zusammenkommen und dasselbe Erlebnis teilen.”

Quelle: Wired Productions