Tiny Troopers: Global Ops schon bald verfügbar
Mi, 22.02.2023

Publisher Wired Productions und das australische Spielentwicklungsstudio Epiphany Games geben bekannt, dass Tiny Troopers: Global Ops am 9. März 2023 auf den Markt kommt. Auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch werden die Spieler die bisher größte Operation von Tiny Troopers im Cross-Play-Koop bestreiten. Außerdem wurde eine Wohltätigkeits-Single von Ivar & The Horde angekündigt, die bald veröffentlicht wird.



In explosiver, mundgerechter Action bietet Tiny Troopers: Global Ops eine umfangreiche Kampagne mit über 40 weltweiten Missionen. Spieler bekämpfen die härtesten Feinde mit einem tödlichen Arsenal verschiedener Waffen, z.B. Maschinengewehren, Flammenwerfern und Raketenwerfern, oder steigen in den Fahrzeugkampf ein. Man kann sich der Herausforderung allein stellen oder sich im Couch- oder Online-Koop-Modus mit Freunden auf allen verfügbaren Formaten zusammentun, um die Tiny Troopers: Global Ops Weltranglisten zu erobern.



Das Musiklabel Black Razor Records und Wired Productions veröffentlichen nach einer zweijährigen Marketingkampagne, die sich aufgrund der schrecklichen Invasion in der Ukraine verzögert hat, eine brandneue Single von Ivar & The Horde, deren Erlös für wohltätige Zwecke bestimmt ist. Zuvor hatte Wired bereits 75.000 Dollar an verschiedene ukrainische Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz und Unicef gespendet. Da das nächste Kapitel der Tiny Troopers-Franchise beginnt, wollte Wired die vom Konflikt Betroffenen weiter unterstützen. Zusätzliche Details werden in den kommenden Wochen veröffentlicht und Fans können die Andeutungen über die sozialen Kanäle von Black Razor Records verfolgen.

Quelle: Wired Productions