Tiny Troopers: Global Ops ab sofort erhältlich

Publisher Wired Productions und das australische Spieleentwicklungsstudio Epiphany Games veröffentlichen nun Tiny Troopers: Global Ops für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und Utomik. Zur Feier der Rückkehr der erfolgreichen Franchise können Spieler allein oder im Team (Couch & Online-Koop) auf allen verfügbaren Plattformen darum kämpfen, in den globalen Ranglisten aufzusteigen. Inklusive Crossplay-Koop-Action ist der Twin-Stick-Shooter für 19,99€ erhältlich.



Tiny Troopers: Global Ops kommt mit genau der explosiven, mundgerechten Action, die Fans der Franchise so lieben. Dieses Mal gibt es dazu noch eine Vielzahl neuer Funktionen und eine epische Kampagne mit mehr als 50 Mission, die über die ganze Welt verstreut sind. Spieler bekämpfen Feinde mit einem tödlichen Waffenarsenal, inklusive Maschinengewehren, Flammen- und Raketenwerfern, oder steigen in den Fahrzeugkampf um.

