So sieht das Gameplay in Blacktail aus XBU MrHyde am Mi, 09.11.2022, 09:00 Uhr

Es gibt einen neuen Gameplay Overview Trailer zum kommenden First Person Action Adventure BLACKTAIL. Der Titel erscheint Mitte Dezember auch auf Xbox Series X|S. Das Spiel wird vom polnischen Indie Studio THE PARASIGHT entwickelt und durch Focus Entertainment veröffentlicht.



Ihr schlüpft in die Haut von Yaga, ein junges Mädchen, dem Hexerei vorgeworfen wird. Wenn euch lebendige Erinnerungen eurer Vergangenheit heimsuchen, bleibt euch keine andere Wahl, als diesen zu folgen, um eure eigen Geschichte zu ergründen.



Erlebt eine Erzählung des Baba Yaga Mythos und jagt euren Einbildungen aus vergangenen Tagen hinterher - alles in einem wundervollen wäldlichen Setting. Während ihr lernt, mit dem Bogen umzugehen und Zauber zu wirken, werdet ihr nach und nach zu einer Guten oder Bösen Hexe werden - je nachdem, was für moralische Entscheidungen ihr trefft.



Sammelt Ressourcen, um Tränke und Pfeile zu craften, um in packenden Bosskämpfen zu bestehen. Entdeckt viele bizarre und manchmal auch redselige Kreaturen auf euren Abenteuern. Lüftet das Geheimnis eurer Vergangenheit und entscheidet über das Schicksal des Landes und seiner Bewohner. Doch seid euch der Konsequenzen bewusst.

Quelle: Focus Entertainment