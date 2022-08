Blacktail kommt im Winter zu uns XBU MrHyde am Do, 25.08.2022, 12:00 Uhr

Focus Entertainment und The Parasight teilten nun mit, dass ihr First Person Action Adventure BLACKTAIL diesen Winter auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird. Ein neues Video garniert die Meldung entsprechend appetitlich.



Ihr schlüpft in die Haut von Yaga, einem 16 Jahre alten Mädchen, dem Hexerei vorgeworfen wird und das aus einer kleinen slawischen Mittelalter-Siedlung verbannt wurde. Als lebende Erinnerungen als faulige, wandelnde Geister zurückkehren bleibt ihr keine andere Wahl, als diese zu jagen und zur Strecke zu bringen, um so vielleicht auch ihre eigenen Geheimnisse zu ergründen.

Quelle: Focus Entertainment