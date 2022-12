Das ist der BLACKTAIL Launch Trailer XBU MrHyde am Fr, 16.12.2022, 14:45 Uhr

Focus Entertainment und THE PARASIGHT freuen sich, ankündigen zu können, dass ihr surrealistisches First-Person-Action-Adventure BLACKTAIL ab sofort verfügbar ist.



Das Spiel ist auf PC, Xbox X|S und PlayStation 5 erhältlich, wo die nun erwachten unheimlichen Wälder von BLACKTAIL darauf warten, dass eine düstere und ergreifende Geschichte von euch in Bewegung gesetzt wird. Lasst den Launch-Trailer euch auf den Pfad des Waldes bringen und beginnt euer Abenteuer.



Erschaffen vom polnischen Indie-Studio THE PARASIGHT und vertrieben durch Focus Entertainment, erzählt BLACKTAIL den Mythos der Baba Yaga nach. Ihr spielt als Yaga, ein 16-jähriges Mädchen, das der Hexerei beschuldigt wurde und aus einer mittelalterlichen, slawischen Siedlung vertrieben wurde. Entwirrt die Rätsel um euch selbst, während ihr lebendige Erinnerungen eurer Vergangenheit verfolgt, die als niederträchtige, wandelnde Geister wiedergekehrt sind.



Neben der Beherrschung eures treuen Bogens, Besens und Handschuhs, um aufregende Bosskämpfe zu bewältigen, werdet ihr auch Pfeile bauen und Elixiere brauen, wilde Tiere jagen und Ressourcen sammeln, um eure Fähigkeiten zu verbessern, euren Spielstil anzupassen und die unheilvolle Umwelt zu überleben.



Tief in den Wäldern ist jede Entscheidung von Bedeutung. Wählt, ob ihr eine gute oder böse Hexe sein wollt, entscheidet über das Schicksal des Landes und seiner Einwohner und beobachtet den Einfluss, den eure Entscheidungen auf eure Fähigkeiten haben - dank des Moralsystems in BLACKTAIL.

Quelle: Focus Entertainment