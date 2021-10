So laufen die Kämpfe in Sherlock Holmes Chapter One XBU MrHyde am Mo, 04.10.2021, 13:15 Uhr

Am 16. November soll Frogwares neues Meisterdetektiv-Abenteuer in die nächste Runde gehen. Ein neues Video stellt nun den Ablauf der verschiedenen Kampfszenen in Sherlock Holmes Chapter One vor.

Quelle: Frogwares