Neuigkeiten zur Xbox One-Version von Sherlock Holmes: Chapter One sowie Accolades-Trailer

Es ist üblich nach dem Start eines Spieles wie Sherlock Holmes: Chapter One einen Accolades-Trailer zu veröffentlichen, der das Lob der Fachwelt zusammenfasst - vor allem, wenn es sich um das am schnellsten verkaufte Spiel der Reihe handelt. Neben dem Trailer haben wir aber auch Neuigkeiten zum Fortschritt der Xbox One- sowie PlayStation 4-Fassung für euch.

Diese hat man verzögert, um sie ordentlich testen und polieren zu können. Ein genaues Datum kann man noch nicht nennen, angepeilt ist aber das erste Quartal 2022, also bis Ende März sollten wir das Spiel auch auf den älteren Konsolen spielen können.

Quelle: Frogwares