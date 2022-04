Sherlock Holmes: Chapter One kommt nicht mehr für Xbox One XBU MrHyde am Di, 26.04.2022, 15:00 Uhr

Frogwares hatte nach der Veröffentlichung von Sherlock Holmes: Chapter One auf PC, PS5 und Xbox Series X/S in November 2021 eigentlich vor, das Spiel auch noch für PS4 und Xbox One fit zu machen. Aufgrund des Krieges in der Ukraine musste die Xbox One Version nun gestrichen werden, während die PS4 nun Ende der Woche noch bedient wird. Wer die Xbox One Version vorbestellt hat, bekommt natürlich sein Geld zurück. Frogwares bedauert diese Entscheidung, aber da sehr viele Menschen des Teams in Kiew leben, konnte die Entwicklung nicht fortgeführt werden.

Quelle: Frogwares