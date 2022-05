Sniper Ghost Warrior Contracts 2: Über 1 Mio. Mal verkauft XBU ringdrossel am Mi, 25.05.2022, 10:30 Uhr

Die Verantwortlichen von CI Games geben an, dass man von dem Spiel Sniper Ghost Warrior Contracts 2 bisher mehr als 1 Mio. Einheiten weltweit verkaufen konnte. Der Titel erschien am 24.08.21 in Europa.

Quelle: CI Games