Neuer Story-Trailer zu Sniper Ghost Warrior Contracts 2
So, 18.04.2021, 17:00 Uhr

Am 4. Juni wird mit Sniper Ghost Warrior Contracts 2 wieder scharf geschossen. Damit ihr wisst, was ihr auf Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 und PC erwarten könnt, gibt es hier einen neuen Story-Trailer für euch. CI Games schreiben:



Kuamar ist eine fiktive Kulisse im modernen Nahen Osten, eingebettet zwischen der libanesischen und der syrischen Grenze. Eine brutale Diktatur, angeführt von Präsident Omar Al-Bakr und seiner Frau Bibi Rashida, kontrolliert die Region seit über 20 Jahren… und ihre Zeit muss nun enden. Mit Informationen von Control übernehmen die Spieler die Rolle von Raven und führen Aufträge in völlig neuen Umgebungen aus, um diese heimtückische kriminelle Organisation zu stürzen und vor Gericht zu stellen.



Kuamar bietet den Spielern eine Vielzahl von Scharfschützen-Umgebungen, Sandbox-Leveln und objekt-basierten Einsätzen, wie sie von den Fans bereits im ersten Contracts von Sniper Ghost Warrior geliebt wurden. In Sniper Ghost Warrior Contracts 2 gibt es fünf verschiedene Karten, die nach Belieben eines Spielers gespielt werden können. Realistische Waffen und Geräte werden während der gesamten Kampagne freigeschaltet, während Upgrade-Punkte verwendet werden können, um Fähigkeiten zu erwerben und zu verbessern und somit einen benutzerdefinierten Spielstil zu entwickeln. Wenn Spieler ihre Arsenale erweitern und ihre Fähigkeiten verbessern, können sie jeden Auftrag mit unterschiedlichen Ansätzen erneut starten, um noch mehr Belohnungen zu sammeln.



Mit Sniper Ghost Warrior Contracts 2 setzt CI Games eine neue Messlatte für sein meistverkauftes First-Person-Sniper-Franchise aller Zeiten: 1000 m + Extrem-Range-Sniping (ein Rekord für das Franchise), umfangreiche Karten im Sandbox-Stil, realistische Gadgets und Waffen und verbesserte Grafik und Gameplay-Engine, die Sniper Ghost Warrior Contracts 2 zum bisher besten Sniper-Erlebnis machen.

Quelle: CI Games