Sniper Ghost Warrior Contracts 2 meldet sich mit Trailer zum Release XBU TNT2808 am Mo, 07.06.2021, 16:00 Uhr

Mit der Sniper auf der Lauer auf die eine günstige Gelegenheit warten - im Multiplayer verhasst, im Singleplayer aber spannend und vor allem spaßig. Mit Sniper Ghost Warrior Contracts 2 meldet sich wohl die Sniper-Reihe schlechthin zurück. Das Spiel ist ab sofort verfügbar - mitsamt Trailer.

Auf der Xbox One oder Xbox Series X und S schlüpft ihr in die Rolle von "Raven". Im Trailer könnt ihr eine der 21 Missionen sehen - samt großer Sandbox-Karte. Euch erwarten neben Next-Gen-Grafik auch weitere Neuerungen, etwa 1000m+ Extrem-Sniper-Weitschüsse, intelligentere NPCs und das tödlichste Waffenarsenal der Serie.

Weitere Infos, unter anderem zur Kooperation mit dem Streamer shroud, erfahrt ihr in der Pressemitteilung:

CI Games kooperiert darüber hinaus mit dem FPS-Twitch-Streamer shroud um ein besonderes DLC-Paket zu kreieren. shroud, der bereits vielfach in seiner Karriere seine unglaublichen FPS-Fähigkeiten demonstriert hat, hat zusammen mit den Entwicklern einen shroud-Scharfschützen-Skin designt, der auf allen Plattformen verfügbar ist. Das Contracts-2-Gameplay kann an vielseitig an die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Spieler angepasst werden und stellt daher auch für erfahrene Sniper wie shroud und alle anderen Sniper Ghost Warrior-Profis eine echte Herausforderung dar.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 spielt in Kuamar, einer fiktiven, gesetzlosen Region im Nahen Osten, nahe der Libanesischen und Syrischen Grenze. Spieler verhelfen Raven, einem Auftrags-Scharfschützen, beim Sturz der brutalen Diktatur von Präsidentin Bibi Rashida und ihrem Ehemann Omar Al-Bakr. Contracts 2 hievt das Sandbox-Design des ersten Serientitels dank der extremen Weitschüsse auf ein neues Level. Neue Auftragsziele, realistische Waffen und Gadgets sowie freischaltbare Fähigkeiten sorgen für reichlich Abwechslung.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2-Features

1000 m+ Extremdistanz-Sniping-Funktion für spektakuläre Abschüsse

Eine dramatische Einzelspieler-Kampagne im modernen Nahen Osten auf fünf verschiedenen Sandbox-Karten mit einer Vielzahl von vollständig zugänglichen interaktiven Bereichen, in denen sich die Spieler ihre eigenen, taktisch sinnvollen Wege suchen können

Realismus der nächsten Stufe mit authentischer Ausrüstung und Waffen, die an verschiedene Spielstile angepasst werden können

Wiederholbare Missionen, die auf verschiedene Arten abgeschlossen werden können, mit freischaltbaren Belohnungen für das Erreichen aller Ziele

Next-Gen-Features: Optimierte Ladezeiten und verbesserte Grafik mit nativer 4K-Auflösung, der den Titel zum bisher schönsten Sniper Ghost Warrior-Spiel macht

Intelligentere Gegner-KI mit verbesserter Taktik

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 erscheint heute für PS4, Xbox SeriesX / S, Xbox One und PC zum plattformübergreifenden Preis von 39,99 EUR (UVP) im Handel. Die PlayStation-5-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: KochMedia