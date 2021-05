Sniper Ghost Warrior Contracts 2 - Neuer Gamepaly Trailer Amortis am Mi, 12.05.2021, 16:30 Uhr

Dieser neue Trailer bietet einen Einblick in die Vielfalt des Gameplays in Sniper Ghost Warrior Contracts 2, inklusive Karten im Sandbox-Stil, anpassbare Waffen und Ausrüstung sowie natürlich die neue Funktion, das 1000m+ Extrem-Range-Sniping. Doch neben den neuen spektakulären Distanzen verspricht SGWC2 auch visuell eindrucksvolle neue Maßstäbe zu setzen, wenn das FPS-Spiel am 4. Juni 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One im Handel erscheint.

Quelle: CI Games