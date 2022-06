Season 2 läuft in eFootball 2022 XBU TNT2808 am Fr, 17.06.2022, 15:30 Uhr

Heute starten in eFootball 2022 diverse Ingame-Events und -Kampagnen im Zuge der Season 2. Freut euch unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S auf neue Inhalte.

Die verschiedenen Ingame-Events zur neuen Season unter dem Motto "Highlights der europäischen Ligen – Vereine, Team-Spielstile und herausragende Spieler" beginnen heute und lassen die Spieler im Spiel in speziellen Karten der Klubs erscheinen, die es in der Saison 2021-2022 an die Spitze der europäischen Ligen geschafft haben.

Zusätzlich sind ab jetzt spezielle Pakete mit elf Spielern und Trainingsgegenständen der großen europäischen Partnervereine KONAMIs erhältlich. Die User können sich damit starke Spieler zusammenstellen, die sofort spielbereit sind, und ein Team nach der eigenen Fußballphilosophie trainieren.

Season 2 ist in vollem Gange

Season 2 "Highlights der europäischen Ligen – Vereine, Team-Spielstile und herausragende Spieler" wird Spieler von Vereinen mit höherer Teamstyle-Eignung und mit speziellen Kartendesigns vorstellen, die sich in den europäischen Ligen 2021-2022 bewährt haben

Dreamteam-Powerpakete

eFootball 2022 wurde um Powerpakete erweitert, die es den Nutzern ermöglichen, ihre individuellen Lieblingsspieler auf höchstem Niveau sowie Spieler ihrer Lieblingsvereine zu erwerben und ihre Dreamteam-Trainingsmöglichkeiten zu erweitern. Jedes Pack enthält eine Mischung aus elf Spielern und verschiedenen Trainingsgegenständen. Im Folgenden werden die verschiedenen Arten von Packungen und ihre Inhalte vorgestellt:

Premium Ambassador Pack

Lionel Messi und Neymar Jr. sind zweifellos zwei der besten Spieler, die je auf dem Platz standen. Um die Weltbesten noch mehr zum Strahlen zu bringen, werden auch einige ihrer Teamkollegen in diesen exklusiven Packs zu sehen sein.

Preis: 2.000 eFootball-Münzen

Inhalte: 1x Legendäre Spieler-Karte – Exklusives Design mit Signatur der Spieler 10x Featured Player-Karten 15x 4.000 Exp-Trainingsprogramm



Premium Club Pack

Eine Reihe von Spitzenspielern aus den prestigeträchtigsten Vereinen Europas, die eine sensationelle Saison 2021-22 hinter sich haben: FC Barcelona, FC Bayern München, Manchester United. Vervollständigt mit speziellen Kartendesigns für wahre Fans.

Preis: 2.000 eFootball-Münzen

Inhalte: 1x Legendäre Spieler-Karte – Exklusive Designs mit der Signatur der Spieler 10x Featured Player-Karten 15x 4.000 Exp-Trainingsprogramm



Club Pack

Eine Packung mit Spielern aus der Saison 2021-22 von einem der europäischen Partnerklubs KONAMIs: Arsenal, AS Roma, Celtic FC und viele mehr

Preis: 1.500 eFootball-Münzen

Inhalte: 11x Featured Player-Karten 7x 4.000 Exp-Trainingsprogramm



Neue Elemente des Dreamteams

Die nachfolgenden neuen Elemente wurden in den Dreamteam-Modus hinzugefügt. Diese wurden integriert, um den Spielmodus weiterzuentwickeln und den Usern zu erlauben, ihre Mannschaften und die eigene Fußballphilosophie noch weiter zu personalisieren.

Ziele

Es wurden neue Zielaufgaben hinzugefügt, bei denen die Spieler durch das erfolgreiche Erfüllen von Herausforderungen Belohnungen verdienen können. Zusätzlich gibt es ab sofort Premium-Ziele, die mit eFootball-Münzen gekauft werden können, um noch luxuriösere Belohnungen zu erspielen.

Manager-Legenden

Legendäre Manager wie Johan Cruyff werden in Zukunft als Belohnung für Premium-Ziele verfügbar sein. Legendäre Manager haben dabei andere Fähigkeiten im Training als normale Manager.

Funktion zum Speichern mehrere Strategien

​Es wurde eine Funktion hinzugefügt, mit der mehrere Strategien gespeichert werden können. Kader für verschiedene Taktiken und Ereignisse können gespeichert und abgerufen werden. So können die Benutzer mehrere einzigartige Teams für verschiedene Saisons und Ereignisse zusammenstellen, während eFootball sich weiterentwickelt.

​

​"Empfehlung"-Feature für die Zuweisung von Entwicklungspunkten

​Neues "Empfehlung"-Feature, das automatisch die Parameter in der Spielerentwicklung anpasst um Spieler leichter wachsen zu lassen.

Zukünftige Updates

KONAMI analysieren stetig, wie die Nutzer-Erfahrung in eFootball verbessert werden kann. Update v.1.1.1 behob bereits einige Probleme. Schon jetzt gibt es ein geplantes, künftiges Update, das die Qualität weiter verbessern soll. Außerdem wird in Zukunft eine Umfrage im Spiel durchgeführt, die Meinungen und Feedback der Spieler sammelt.

Quelle: Konami