Saison der Heimgesuchten läuft in Destiny 2 XBU TNT2808 am Mi, 25.05.2022, 08:30 Uhr

Ihr braucht neue Inhalte für Destiny 2? Dann ist heute euer Glückstag - denn noch bis zum 23. August läuft ab sofort die Saison der Heimgesuchten. Freut euch auf die Rückkehr von Calus' korrumpierten Raumschiffs, der Leviathan. Ihr müsst euch Albträumen der Vergangenheit stellen, ihr erhaltet ein Solar 3.0 Update für euer Solar-Fokus und werdet zu Sensen-schwingenden Reapern.

Die Leviathan – einst ein Symbol für puren Luxus – kehrt als verfallenes Schiff zurück, um mit dem schlummernden Pyramidenschiff auf dem Mond Kontakt aufzunehmen. Durch die Verbindung der Leviathan mit der Pyramide erwachen Albträume aus der Vergangenheit und drohen jeden heimzusuchen, der es wagt, sich ihnen in den Weg zu stellen.

Die Saison der Heimgesuchten hält mehr Aktivitäten und Inhalte für alle Spieler:innen bereit:

Albtraum-Eindämmung (kostenlos für alle) – Im Inneren des verlassenen Schiffs hallt das Böse wider. Beschwört herausfordernde Albträume und reinigt sie mit Feuer.

(kostenlos für alle) – Im Inneren des verlassenen Schiffs hallt das Böse wider. Beschwört herausfordernde Albträume und reinigt sie mit Feuer. Trennung – Erforscht den labyrinthischen Unterbauch der Leviathan, enthüllt die Wahrheit hinter Calus‘ finsteren Plänen und trennt die Verbindung der von ihm kontrollierten Albträume.

– Erforscht den labyrinthischen Unterbauch der Leviathan, enthüllt die Wahrheit hinter Calus‘ finsteren Plänen und trennt die Verbindung der von ihm kontrollierten Albträume. Solar 3.0 (kostenlos für alle) – Solar ist der neueste komplett überarbeitete Fokus und wird durch das individualisierbare Aspekte- und Fragmente-System unterstützt. Lasst eurer Kreativität freien Lauf, entdeckt neue Builds und beweist, dass es nie einen schlechten Zeitpunkt gibt, Feuer mit Feuer zu bekämpfen.

(kostenlos für alle) – Solar ist der neueste komplett überarbeitete Fokus und wird durch das individualisierbare Aspekte- und Fragmente-System unterstützt. Lasst eurer Kreativität freien Lauf, entdeckt neue Builds und beweist, dass es nie einen schlechten Zeitpunkt gibt, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Exotische Pistole "Unbefugter" (kostenlos für alle) – Ein Comeback aus dem originalen Destiny. Nutzt die Exotische Pistole von Shiro-4 und verziert das glanzlose Gold in den verlassenen Hallen der Leviathan mit leuchtendem Mündungsfeuer. Saisonpass-Besitzer können diese Waffe sofort freischalten.

(kostenlos für alle) – Ein Comeback aus dem originalen Destiny. Nutzt die Exotische Pistole von Shiro-4 und verziert das glanzlose Gold in den verlassenen Hallen der Leviathan mit leuchtendem Mündungsfeuer. Saisonpass-Besitzer können diese Waffe sofort freischalten. Neuer Saisonpass, neue Ausrüstung, neue Mods, das aktualisierte Sonnenwende-Event und mehr!

Ebenfalls neu im Everversum-Store: Das „Saison der Heimgesuchten“-Silber-Bundle, das für Hüter die Geste „Papier-Windmühle“ freischaltet sowie 1.700 Silber (1.000 + 700 Bonus-Silber), womit Saisons, kosmetische Gegenstände und mehr gekauft werden können!

Später in dieser Woche: Der erste von zwei Dungeons, die in der Hexenkönigin Deluxe Edition enthalten sind, wird diesen Freitag um 19 Uhr MESZ veröffentlicht. Die Besitzer dieser Version der Erweiterung werden sowohl den neuen Dungeon als auch den in Saison 19 kommenden Dungeon spielen können.

Für Spieler:innen, die lediglich Zugriff auf die beiden Jahr-5-Dungeons haben wollen, ist bei Bungie auch der Hexenkönigin-Dungeon-Key zum Kauf erhältlich. Dieser kann im Spiel für 2.000 Silber erworben werden.

Der Inhalt des neuen Dungeons ist noch streng geheim, aber einige der Prämien, auf die ihr euch freuen könnt, sind ein neues Legendäres Rüstungsset, Legendäre Waffen, eine Exotische Waffe, ein Katalysator und mehr.

Quelle: Bungie