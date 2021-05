Rustler schickt euch im August ins Mittelalter XBU MrHyde am Mo, 24.05.2021, 13:45 Uhr

Am 31. August erscheint der Mittelalter-Action-Titel Rustler für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und Nintendo Switch. In Rustler schlüpfen Spieler in die Rolle des Antihelden Guy, einem Gauner, der fest entschlossen ist, das Große Turnier und den damit verbundenen Hauptpreis, die Hand der Prinzessin, für sich zu gewinnen.



Spieler sollten aufsatteln und sich vorbereiten, denn es gilt, die Herausforderungen des Großen Turniers zu bewältigen, die Bevölkerung zu terrorisieren, Kühe gen Himmel zu katapultieren und als mittelalterlicher Schläger absolutes Chaos zu stiften.

Quelle: Modus Games