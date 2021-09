Der Frieden ist vorbei: Rustler ist da! XBU MrHyde am Mi, 01.09.2021, 16:15 Uhr

Mit Rustler wird ab sofort auf Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, PC und Nintendo Switch ordentlich ausgeteilt. In Rustler schlüpfen Spieler in die Rolle des Anti-Helden Guy, einem Gauner, der fest entschlossen ist, das Große Turnier und den damit verbundenen Hauptpreis, die Hand der Prinzessin, für sich zu gewinnen. Spieler sollten aufsatteln und sich vorbereiten, denn es gilt, die Herausforderungen des Großen Turniers zu bewältigen und als mittelalterlicher Schläger absolutes Chaos zu stiften.



Außerdem dürfen sich Xbox-Spieler über den kostenlosen digitalen Starter-Pack-DLC freuen. Bis zum 14. September haben sie die Möglichkeit das Paket abzuholen, welches die folgenden Inhalte für sie bereithält:

Auto-Armbrust mit 10 Bolzen

Hellebarde

5 Kackgranaten (keine weiteren Fragen)

500 Goldmünzen

2 Fertigkeitspunkte

Quelle: Modus Games