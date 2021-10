Rosario Dawson spielt in Dying Light 2: Stay Human mit

Wie die Verantwortlichen von Techland angeben, wird die Schauspielerin Rosario Dawson (bekannt aus The Mandalorian) in Dying Light 2: Stay Human die Rolle von Lawan wahrnehmen. Bei Lawan handelt es sich um eine knallharte Kriegerin, die auf Rache sind. Hierbei sollen die Entscheidungen des Spielers entscheidend sein, um den Verlauf ihrer Geschichte zu bestimmen.

Welcome to The City @rosariodawson!

February 4th couldn't come sooner! pic.twitter.com/vL4dNUZ7kt