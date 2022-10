Halloween startet in Dying Light 2 Stay Human XBU MrHyde am Mi, 26.10.2022, 09:45 Uhr

Natürlich darf auch in Dying Light 2 Stay Human ein Halloween-Event nicht fehlen. Das Event All Hallow's Eve findet vom 25. Oktober bis zum 4. November statt.



Beängstigend einschüchternde Schattenjäger

Dying Light-Fans können sich freuen: einige klassische Halloween-Looks sind wieder da! Unter anderem tragen Schattenjäger Kürbisse, während Infizierte bei ihrem Ableben die spezielle Ressource Süßigkeiten fallen lassen.



Wo sind die Süßigkeiten?!

Sobald Spielende genug Süßigkeiten gesammelt haben, können sie den neuen, saisonalen Agenten Baka The Unfortunate besuchen, um spezielle, witzige Tränke zu ergattern. Diese speziellen Drinks eröffnen völlig neue Eigenschaften für den Spielcharakter wie extra hohe Sprünge oder eine zeitlich begrenzte Schwarz-Weiß-Sicht.



Oh, so süße Belohnungen

Während des Events können Spielende an speziellen täglichen und wöchentlichen Kopfgeld-Aufträgen teilnehmen. Die Belohnung für diese Aufträge sind Ranking Punkte, mit denen spezielle Halloween Masken erstanden werden können. Desto mehr Punkte die Spielenden haben, desto mehr Items sind erhältlich.



Zu Tode Lachen

Techland veröffentlicht mit dem Event ein spezielles Bundle mit dem Namen „Dying Laugh“. Dieses Set enthält einige verrückte Items wie das beängstigende Clown-Kostüm, angsteinflößende Waffen und einen grusligen Gleitschirm-Skin. All diese Items sind ohne weitere Kosten zwischen dem 3. November und dem 10. November verfügbar. Das Bundle wird über die Digitalen Stores Steam, Epic Games Store, PS Store und XBOX Store verteilt.



Die richtige Kleidung für das Gemetzel

Der erste Story-basierte DLC für Dying Light 2 Stay Human - Bloody Ties steht ebenfalls kurz bevor. Techland freut sich deshalb der Community ein ganz spezielles Outfit vorzustellen: das Rais Commando-Outfit! Wer das Basisspiel bereits besitzt oder es vor dem 10. November erwirbt, kann dieses Outfit kostenlos erhalten.

