Infos zum zweiten Kapitel von Dying Light 2 Stay Human XBU MrHyde am Mi, 14.09.2022, 14:30 Uhr

Techland haben jetzt Details und einen Trailer zum zweiten Kapitel von Dying Light 2 Stay Human veröffentlicht. "A Huntress and a Hag" erscheint am 13. September für PC, Playstation und Xbox Konsolen.



„Wir wollten die Spieler vor eine Herausforderung stellen, wie sie sie noch nie zuvor gesehen haben. The Hag soll ein außergewöhnlich mächtiger Gegner sein, stark genug, um sogar die Spielregeln zu verbiegen - was den Tag in der Stadt so gefährlich und intensiv macht wie die Nacht. Die Jagd ist eröffnet und jeder muss ständig auf der Hut sein, wenn man nicht als Beute enden will.“ - Paweł Płaza, Produktverantwortlicher bei Techland für Dying Light 2 Stay Human.



Weitere Infos:



Das zweite Kapitel: A Huntress and a Hag - In diesem Kapitel geht es um das Aufspüren und Jagen der Beute! In Zusammenarbeit mit der Huntress müssen Spielende das unvorstellbare Grauen, für das die Hag und ihre Legion an Plaguebearer stehen, eindämmen und ein für alle Mal vernichten. Die Hag ist eine gefährliche Kreatur und seit jeher die ultimative Herausforderung für jeden Jäger, durch die neuen Fernkampfwaffen lohnt sich der Kampf aber allemal!



Neue Kapitel-Agentin: Shen Xio aka The Huntress - Die neueste Kapitel-Agentin ist eine talentierte Fährtensucherin. Einige Spielende haben bereits verschiedene Köcher auf ihrer Reise gefunden – diese hat sie hinterlassen, denn sie ist Expertin für Fernkampf. Als solche repräsentiert sie die Hunter, eine mysteriöse Gruppe sehr talentierter Jäger, die die gefährlichsten Infizierten der Stadt aufspüren und eliminieren. Die Jagd nach ihrer neuesten Beute führt sie in die Stadt.



Neues Übel in der Stadt: Die gefährliche Banshee-Art Hag und ihre Plaguebearer (von der Hag infizierte Menschen) Doch Vorsicht – Die Hag ist eine sehr schnelle und flinke Gegnerin, die im Nahkampf kaum zu treffen ist und ihre Gegner leicht überrumpeln kann. Sie kann sogar Tageslicht und UV-Licht widerstehen, so dass Spielende ihre Taktik überdenken müssen! Außerdem sind ihre Plaguebearer kaum von normalen Menschen zu unterscheiden und nur der eigene Überlebenssinn kann helfen, sie aufzuspüren. Nach ihrem Tod setzen sie einen giftigen Nebel frei, der jeden menschlichen Feind in ihrer Nähe sofort in einen Infizierten verwandeln kann.



Neue Waffen - Das neue Kapitel bringt natürlich auch einige neue Waffen ins Spiel. Neben der mächtigen Armbrust des Jägers erweitert auch der Ballista-Bogen das Fernkampf-Repertoire. Liebhaber von Nahkampfwaffen werden mit tödlichen Waffen wie dem Basher auf ihre Kosten kommen.



Neue Kopfgelder - Die neuen Kopfgeld-Aufträge stehen ganz im Zeichen der Jagd. Aufgaben sind dabei das Besiegen von Feinden mit Fallen, Fernkampfwaffen oder gänzlich ohne getroffen zu werden.



Auch Kapitel 1 ist einen weiteren Besuch wert! Die Inhalte bleiben weiterhin verfügbar und Harper, der erste Kapitel-Agent hat brandneue Waffen, Blaupausen, Pakete und Kopfgelder zu bieten!

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Techland