Road to Weird West: Episode 4 ist online XBU MrHyde am Fr, 04.03.2022, 12:45 Uhr

Das Action-RPG Weird West wird am 31. März erscheinen und Devolver Digital sowie die WolfEye Studios haben nun das vierte Video der “Road to Weird West”-Serie enthüllt. WolfEye Studios’ Creative Director Raf Colantonio gibt darin einen Einblick in die Regeln und Gesetze in Weird West, von Auseinandersetzungen mit Gesetzeshütern, bis zu lebenslangen Bindungen – in Freundschaft und Feindschaft.

Quelle: Devolver Digital