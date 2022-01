Weird West zeigt Kampf, Stealth und Fähigkeiten XBU MrHyde am Mi, 26.01.2022, 14:45 Uhr

Devolver Digital und WolfEye Studios haben das dritte Video der “Road to Weird West”-Serie enthüllt. WolfEye Studios’ Creative Director Raf Colantonio vermittelt darin einen tieferen Einblick darauf, wie Kampf, Stealth und Fähigkeiten in dem Spiel funktionieren. Weird West erscheint am 31. März.

Quelle: Devolver Digital