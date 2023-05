Die Weird West: Definitive Edition wurde angekündigt

Das Action-RPG Weird West wird in wenigen Tagen eine Definitive Edition erhalten. Diese wird mit 4K und 60 fps auf Xbox Series und PS5 ausgeliefert. Weitere Details wollen die Entwickler von Devolver Digital nächste Woche veröffentlichen.

