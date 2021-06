Riders Republic geht im September an den Start XBU TNT2808 am So, 13.06.2021, 10:15 Uhr

Wenn ihr auch auf einen virtuellen Spielplatz für alle möglichen Outdoor-Sportarten wartet, dann könnte der 02. September der richtige Tag für euch sein. Dann nämlich werdet ihr in Riders Republic unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S so richtig Gas geben können.

Im Vordergrund steht dabei vor allem der Spaß mit Freunden, wie der Trailer beweist. Egal ob Mountainbike, Ski, Snowboard, Wingsuit oder Raketen-Wingsuit, in schnellen Rennen oder trickreichen Team-Schlachten stellt ihr euer Können unter Beweis. Wir bereisen dabei die berühmtesten amerikanischen Nationalparks, etwa Bryce Canyon, Yosemite Valley, Sequoia, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain und Grand Teton.

Diese Modi warten auf euch:

Massenstartrennen: Je verrückter, desto besser! In diesen epischen Multisport-Rennen treten mehr als 50 Spieler gegeneinander an. Neue Rennen erscheinen zufällig auf der Karte. Teilnehmende müssen sich in diesem adrenalingeladenen Rennen an die Spitze kämpfen, um zu gewinnen.

Je verrückter, desto besser! In diesen epischen Multisport-Rennen treten mehr als 50 Spieler gegeneinander an. Neue Rennen erscheinen zufällig auf der Karte. Teilnehmende müssen sich in diesem adrenalingeladenen Rennen an die Spitze kämpfen, um zu gewinnen. Tricks Battle: In 6v6-Matchups gilt es, so viele Tricks wie möglich auf den verschiedenen Modulen zu landen und damit Punkte zu sammeln. Das Team mit der höchsten Punktzahl gewinnt.

In 6v6-Matchups gilt es, so viele Tricks wie möglich auf den verschiedenen Modulen zu landen und damit Punkte zu sammeln. Das Team mit der höchsten Punktzahl gewinnt. Free-for-All: Spieler stellen sich in 12er-Sessions einer ausgewählten Playlist mit spannenden Events.

Spieler stellen sich in 12er-Sessions einer ausgewählten Playlist mit spannenden Events. Versus-Modus: Hier schließen sich Freunde und Freundinnen zusammen und kämpfen um den ersten Platz.

Hier schließen sich Freunde und Freundinnen zusammen und kämpfen um den ersten Platz. Mehrspieler-Wettbewerb: Hier können sich die allerbesten Fahrer miteinander messen und zeigen, was sie draufhaben. Das Ziel ist der Aufstieg in die Top-Divisionen der Rangliste.

Auch eine Kampagne wird es geben, das Ziel dort: sich einen Namen in den verschiedenen Sportarten zu machen. Auch fette Wettbewerbe wie das Red Bull Rampage oder die X Games winken.

Auf den aktuellen Konsolen soll das Spiel in 4K und 60 Frames laufen. Was die Xbox One noch schafft, müssen wir wohl abwarten. Immerhin wird es Cross-Generation-Play und sogar Cross-Play mit Spielern am PC und den PlayStation-Konsolen geben.

Die Gold- und Ultimate Edition von Riders Republic können ab sofort vorbestellt werden:

Die Gold Edition enthält das Hauptspiel, den Year 1 Pass und bietet exotische Pakete, Ausrüstungsupgrades und die BMX-Sporterweiterung an.

enthält das Hauptspiel, den Year 1 Pass und bietet exotische Pakete, Ausrüstungsupgrades und die BMX-Sporterweiterung an. Die Ultimate Edition enthält das Hauptspiel, den Year 1 Pass und vier exklusive Kosmetik-Pakete: Kosmisch-, Regenbogen-, Neon- und Skull’n Style-Paket.

enthält das Hauptspiel, den Year 1 Pass und vier exklusive Kosmetik-Pakete: Kosmisch-, Regenbogen-, Neon- und Skull’n Style-Paket. Fans, die Riders Republic vorbestellen, bekommen zudem das Hasen-Paket

Quelle: Ubisoft