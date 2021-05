Resident Evil Village ab sofort verfügbar Knuffte am Fr, 07.05.2021, 13:45 Uhr

Seid ihr bereit auf ein actionreiches Horror-Abenteuer? Ab sofort Könnt ihr Resident Evil Village auf Xbox One und Series, PS4 und PS5 sowie Steam und Stadia spielen.

In Resident Evil Village wird die Erzählung um Ethan Winters fortgeführt, die im hochgelobten Resident Evil™ 7 biohazard ihren Anfang fand. Neben Serienheld und -veteran Chris Redfield werden auch bedrohliche Charaktere wie Lady Dimitrescu eine Rolle spielen, die Ethan auf seiner Mission, seine Tochter zu retten, trifft. Zusätzlich zur packenden Handlung kehrt auch der beliebte „The Mercenaries“-Spielmodus zurück. Dieser wird nach Abschluss des Story-Modus freigeschaltet und bietet neue Features, die den Widerspielwert von Resident Evil Village erhöhen.

Capcoms hauseigene RE Engine, die schon zur Entwicklung beliebter Titel wie Resident Evil 7 biohazard, Resident Evil™ 2, Resident Evil™ 3, und Devil May Cry™ 5 genutzt wurde, sorgt in Resident Evil Village in Verbindung mit der Technologie der neuesten Konsolengeneration für die bisher realistischste Survival-Horror-Erfahrung.

Mit dem heutigen Tag sind sowohl die physische und digitale Standard-Edition, als auch die Deluxe-Editions von Resident Evil Village erhältlich. Unter anderem beinhaltet die Deluxe-Edition die „Samurai Edge“-Waffe, einen „Found Footage“-Bildschirmfilter im Stil von Resident Evil 7 biohazard, die Speicheroption mit Tape-Recorder, die Safe-Room-Musik „Go Tell Aunt Rhody“, sofortigen Zugang zur „Village of Shadows“-Schwierigkeitsstufe, den „Baker Family Incident Report“ und mehr.

Um das 25-jährige Jubiläum des Resident Evil-Franchise zu feiern, bekommen Käufer:innen von Resident Evil Village außerdem früheren Zugang zum Mehrspieler-Titel Resident Evil™ Re:Verse, der im Sommer 2021 erscheint.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Capcom