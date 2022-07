Neuer Trailer zur Resident Evil Village Gold Edition XBU MrHyde am So, 24.07.2022, 11:15 Uhr

Capcom veröffentlichte einen neuen Trailer zur Resident Evil Village Gold Edition und der neuen Winters-Erweiterung. Diese aktuellen Aufnahmen erlauben einen genaueren Blick auf die „Additional Orders“ für „The Mercenaries“, mit denen dem beliebten Action-Modus neue spielbare Charaktere, mehr Stages und weitere Verbesserungen hinzugefügt werden. Die Resident Evil Village Gold Edition ist ab dem 28. Oktober 2022 erhältlich, die Winters-Erweiterung wird am gleichen Tag veröffentlicht.



Ein neues Ensemble von Helden und Bösewichten begleiten Resident Evil™ Village-Protagonist Ethan Winters nun als spielbare Charaktere in „The Mercenaries Additional Orders“. Diese Inhaltsupdates der Winters-Erweiterung erlauben es Spieler*innen, in die große Rolle von Alcina Dimitrescu zu schlüpfen, Kämpfe mit den magnetischen Anziehungskräften des Lords Karl Heisenberg zu bestreiten und Chris Redfields Waffenarsenal abzufeuern sowie seine stählernen Fäuste zu nutzen.



Lady Dimitrescu ragt in diesem action-geladenen Modus hoch über ihre Feinde heraus, wenn sie ihre gut drei Meter Köprergröße gegen Lycans und anderen Gegnern, die sich ihr in den Weg stellen, einsetzt. Im Kampf baut sie ein Thrill-o-Meter auf, wenn sie mit ihren rasiermesserscharfen Krallen Gegner in Streifen schneidet. Dies erlaubt ihr, besondere Moves auszuführen, und etwa Gegner zu Boden zu schleudern, oder ihre Töchter heraufzubeschwören.



Lord Karl Heisenberg besitzt hingegen seine ganz eigenen elektrisierenden Kräfte. Ausgerüstet mit seinem riesigen Hammer und der Fähigkeit, Magnetisches zu manipulieren, kann Heisenberg seine Attacken im wahrsten Sinne des Wortes aufladen. Die Furcht einflößenden Kreaturen aus Heisenbergs Fabrik, die Soldaten-Jets, begleiten ihn auf seinem Feldzug der Zerstörung – Spieler*innen sollten nur aufpassen, dass sie sich nicht zu nah ans Geschehen heranwagen, wenn die Soldaten-Jets ihre Selbstzerstörungs-Attacken ausführen. Heisenberg verfügt auch über die besondere Fähigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit einzubüßen, um dafür Feinde mit seinem magnetischen Feld anzuziehen und ihre Bestandteile zu analysieren. Auch kann er Altmetall wie etwa Sägen, magnetisch anziehen, und auf Gegner schleudern.



Chris Redfield ist ebenfalls mit von der Partie der S.T.A.R.S. in The Mercenaries Additional Orders. Der legendäre BSAA-Agent schlägt mit einer gewaltigen Geraden, die ihn nicht nur aus misslichen Situationen befreit, sondern auch eilig seine Angriffs-Anzeige auffüllt. Sobald diese aktiv ist, bewegt sich Chris blitzschnell. Chris kann zudem Unterstützung vom Hound Wolf Squad anfordern, wenn er seinen Zielsender anschmeißt und feindliche Positionen markiert.



Zusätzlich zu den neuen spielbaren Charakteren bietet „The Mercenaries Additional Orders“ zwei neue Stages, Bloody Village und Bloody River, sowie weiter Verbesserungen des Spielerlebnisses.

Quelle: Capcom