Winters-Erweiterung für Resident Evil Village erscheint im Oktober XBU TNT2808 am Di, 14.06.2022, 19:30 Uhr

Schon letztes Jahr wurde die Winters-Erweiterung für Resident Evil Village angekündigt, jetzt soll sie am 28. Oktober endlich für Xbox One, Xbox Series X/S und Co. erscheinen. Ebenfalls an diesem Tag erscheint die Resident Evil Village Gold Edition, die Hauptspiel und Erweiterung vereint.

Wer Sehnsucht nach dunklen Schatten hat, konnte während des Capcom Showcase einen ersten Blick auf den langerwarteten DLC für Resident Evil Village erhaschen.

Die Winters-Erweiterung erscheint am 28. Oktober 2022 für alle Systeme, für die Resident Evil Village erhältlich ist. Der neue Inhalt umfasst einen Third-Person-Modus für die Kampagne, The Mercenaries Additional Orders bieten neue Stages und die spielbaren Charaktere Chris Redfield, Heisenberg und Lady Dimitrescu; und die Fortsetzung der Story in Shadows of Rose.

16 Jahre nach den Ereignissen von Resident Evil Village erzählt diese neue Geschichte von Rose Winters, der Tochter von Hauptprotagonist Ethan, wie sie mit ihren furchterregenden Kräften kämpft. Spieler*innen erkunden ein verwundenes und mysteriöses Reich im Bewusstsein des Megamycete, auf der Suche nach Heilung, und müssen hier überleben.

Resident Evil Village Gold Edition, ein Bundle der Winters-Erweiterung und des Hauptspiels, wird ebenfalls am 28. Oktober 2022, teils als physische Box und für alle Plattformen digital, für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One, Steam und Stadia veröffentlicht.

Quelle: Capcom