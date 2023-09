Releasetermin zu Days of Doom bekannt XBU MrHyde am Mo, 11.09.2023, 13:45 Uhr

Publisher Atari und Entwickler Sneakybox gaben im Rahmen des Feardemic FEAR FEST 2023 bekannt, dass das rundenbasierte Rollenspiel Days of Doom am 21. September 2023 für PC und Konsolen erscheint. Es gibt auch neue Gameplay-Szenen im folgenden Trailer zu sehen.



In Days of Doom rekrutieren Spieler eine Schar von Helden, mit der sie sich Zombiehorden und anderen Feinden stellen, um das Sanktuarium, eine Zuflucht im postapokalyptischen Ödland, zu erreichen.

Quelle: Atari