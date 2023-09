Days of Doom ist ab sofort erhältlich XBU MrHyde am Fr, 22.09.2023, 15:00 Uhr

Atari hat angekündigt, dass Days of Doom, das postapokalyptische Taktik-Roguelite, ab sofort für Windows PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 and 5, Xbox One and Series X|S unnd Atari VCS verfügbar ist. Spieler stellen eine vielseitige Gruppe aus Helden zusammen, um sich bei der ultimativen Mission, das Sanctuary zu erreichen, dem unerbittlichen Ansturm von Zombies, Ghouls, Plünderern und anderen Feinden zu stellen.



Days of Doom ist eine unkonventionelle, postapokalyptische Odyssey, angesiedelt in einer ebenso farbenfrohen wie chaotischen Welt, in der Zombies, Plünderer, Zombie-Plünderer und mutierte Echsen frei umherziehen. Spieler brechen zu einer Reise durch ein heimtückisches Ödland auf, um inmitten des Gerölls einen Zufluchtsort zu finden. Mit einer vielseitigen Gruppe von einzigartig talentierten Überlebenden müssen sich Spieler durch Horden von Untoten und anderen Gegnern bewegen, die hart verdienten Ressourcen verwalten und Taktiken austüfteln, um die Untoten und Mutanten auszutricksen.



In dieser arg gebeutelten Welt ist es essenziell, den rundenbasierten Kampf zu meistern. Jede Charakterklasse verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die, richtig eingesetzt, das Blatt einer Schlacht wenden können. Entfesselt das Chaos mit Pyro, um Gegner in Flammen zu setzen, die fortwährend Schaden verursachen. Eine Kombination der Angriffe von Hydromancer und Thrasher durchnässt die Feinde zunächst mit wässrigen Attacken, bevor es einen elektrifizierenden Knock-Out gibt. Obwohl die Chancen sehr schlecht stehen, ist es wichtig, die Talente jeder einzelnen Klasse strategisch geschickt einzusetzen und sie mit kurzfristigen Upgrades sowie neuen Fähigkeiten zu kombinieren, um die untote (oder andernfalls verstörende) Bedrohung zu überwinden.



Spieler müssen sich auf eine schier endlose Anzahl von Überraschungen sowie unerbittlichen Herausforderungen gefasst machen, da kein Durchlauf in Days of Doom dem anderen gleicht. Die prozedural generierte Landschaft sowie die Unvorhersehbarkeit der feindlichen Begegnungen sorgen dafür, dass jeder Durchgang eine neue Gelegenheit gewährt, um die eigenen Survival-Fähigkeiten zu verbessern und das Spiel zu meistern.

Quelle: Atari