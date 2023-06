Days of Doom bringt die Apokalypse auf Xbox XBU MrHyde am So, 04.06.2023, 13:00 Uhr

Atari arbeitet derzeit an Days of Doom, welches noch in diesem Jahr für Xbox One, Xbox Series X|S, Windows PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5 und Atari VCS erscheinen wird. Hier sind weitere Infos und der Ankündigungstrailer für euch:



Days of Doom ist eine unkonventionelle postapokalyptische Odyssee in einer bunten, chaotischen Welt, in der Zombies, Raider, Zombie-Raider und mutierte Echsen frei herumlaufen. Du begibst dich auf eine epische Reise durch ein tückisches Ödland, um inmitten der Trümmer einen Zufluchtsort zu finden. Bewaffnet mit einer bescheidenen Gruppe von einzigartig fähigen Überlebenden müsst ihr euch strategisch durch Horden von Untoten und anderen bedrohlichen Gegnern manövrieren, hart erarbeitete Ressourcen verwalten und Taktiken entwickeln, die es euch ermöglichen, die Untoten und mutierten Schwärme zu überlisten.

Quelle: Atari